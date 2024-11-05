История обменного курса кувейтский динар–бангладешские таки

Обменный курс кувейтских динара/бангладешские таки сейчас составляет 389,761, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.050% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/бангладешские таки колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 391,690, и минимумом, равным 389,259, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.417%.