История обменного курса кувейтский динар–арубанские флорины

Обменный курс кувейтских динара/арубанские флорины сейчас составляет 5,837, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.028% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/арубанские флорины колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 5,845, и минимумом, равным 5,829, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.137%.