История обменного курса коморский франк–тихоокеанские франки

Обменный курс коморских франка/тихоокеанские франки сейчас составляет 0,241, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.515% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 0,244, и минимумом, равным 0,240, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.538%.