История обменного курса коморский франк–руандийские франки

Обменный курс коморских франка/руандийские франки сейчас составляет 2,972, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.884% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/руандийские франки колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 3,035, и минимумом, равным 2,966, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.878%.