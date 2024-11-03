История обменного курса коморский франк–польские злотые

Обменный курс коморских франка/польские злотые сейчас составляет 0,009, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.853% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/польские злотые колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 0,009, и минимумом, равным 0,009, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.463%.