История обменного курса коморский франк–мексиканские песо

Обменный курс коморских франка/мексиканские песо сейчас составляет 0,044, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.578% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/мексиканские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,045, и минимумом, равным 0,043, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.580%.