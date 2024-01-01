История обменного курса коморский франк–молдавские леи

Обменный курс коморских франка/молдавские леи сейчас составляет 0,039, отражая изменение в размере 0.499% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.395% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/молдавские леи колебался между максимумом, который 20-11-2024 дошел до 0,039, и минимумом, равным 0,039, на 22-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 26-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.498%.