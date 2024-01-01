коморский франк молдавские леи История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса коморский франк молдавские леи. Это сводная страница коморский франк (KMF) молдавские леи (MDL) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные KMF и MDL за 5 лет с 27-11-2019 по 27-11-2024.
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График изменения обменного курса KMF к MDL
1 KMF = 0,03893 MDL
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История обменного курса коморский франк–молдавские леи
Обменный курс коморских франка/молдавские леи сейчас составляет 0,039, отражая изменение в размере 0.499% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.395% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/молдавские леи колебался между максимумом, который 20-11-2024 дошел до 0,039, и минимумом, равным 0,039, на 22-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 26-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.498%.
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Как произвести расчет конвертации из коморских франков в молдавские леи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KMF из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KMF в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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