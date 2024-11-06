История обменного курса коморский франк–гватемальские кетсали

Обменный курс коморских франка/гватемальские кетсали сейчас составляет 0,017, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.006% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/гватемальские кетсали колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,017, и минимумом, равным 0,017, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.878%.