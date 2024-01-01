История обменного курса коморский франк–болгарские левы

Обменный курс коморских франка/болгарские левы сейчас составляет 0,004, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.025% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/болгарские левы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,004, и минимумом, равным 0,004, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.452%.