История обменного курса коморский франк–албанские леки

Обменный курс коморских франка/албанские леки сейчас составляет 0,200, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.078% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/албанские леки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,200, и минимумом, равным 0,198, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.733%.