5000 кенийских шиллингов в гамбийские даласи

Сконвертируйте KES в GMD по реальному обменному курсу

5 000 kes
2 197,08 gmd

1.00000 KES = 0.43942 GMD

Среднерыночный курс в 14:11 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса KES к GMD

1 мин. назад 1 KES → 0 GMD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859751.068388.7721.445041.656280.95718.2348
1GBP1.1631311.24255103.2521.680741.926431.1131121.2091
1USD0.936050.804797183.09651.352651.550390.895817.069
1INR0.01126480.009685080.012034210.01627810.01865770.01078020.205412

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кенийских шиллингов

KES в USD

KES в SGD

KES в NGN

KES в CAD

KES в EUR

KES в GBP

KES в AUD

KES в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Гамбийский даласи
1 KES0.43942 GMD
5 KES2.19707 GMD
10 KES4.39415 GMD
20 KES8.78830 GMD
50 KES21.97075 GMD
100 KES43.94150 GMD
250 KES109.85375 GMD
500 KES219.70750 GMD
1000 KES439.41500 GMD
2000 KES878.83000 GMD
5000 KES2197.07500 GMD
10000 KES4394.15000 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Кенийский шиллинг
1 GMD2.27576 KES
5 GMD11.37880 KES
10 GMD22.75760 KES
20 GMD45.51520 KES
50 GMD113.78800 KES
100 GMD227.57600 KES
250 GMD568.94000 KES
500 GMD1137.88000 KES
1000 GMD2275.76000 KES
2000 GMD4551.52000 KES
5000 GMD11378.80000 KES
10000 GMD22757.60000 KES