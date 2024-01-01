История обменного курса фунт Джерси–тайские баты

Обменный курс фунт Джерси/тайские баты сейчас составляет 46,967, отражая изменение в размере 0.182% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.144% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/тайские баты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 47,065, и минимумом, равным 46,612, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.274% увеличение стоимости.