История обменного курса фунт Джерси–сейшельские рупии

Обменный курс фунт Джерси/сейшельские рупии сейчас составляет 18,203, отражая изменение в размере 1.352% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -6.221% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 19,462, и минимумом, равным 17,507, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 6.734% увеличение стоимости.