История обменного курса фунт Джерси–доллары Соломоновых островов

Обменный курс фунт Джерси/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 10,642, отражая изменение в размере 0.200% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.618% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 10,796, и минимумом, равным 10,620, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.939% уменьшение стоимости.