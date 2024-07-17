История обменного курса фунт Джерси–сербские динары

Обменный курс фунт Джерси/сербские динары сейчас составляет 138,887, отражая изменение в размере -0.119% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.472% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/сербские динары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 139,824, и минимумом, равным 138,837, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.207% увеличение стоимости.