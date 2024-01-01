История обменного курса фунт Джерси–польские злотые

Обменный курс фунт Джерси/польские злотые сейчас составляет 5,086, отражая изменение в размере -0.265% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.403% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/польские злотые колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 5,122, и минимумом, равным 5,056, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.239% увеличение стоимости.