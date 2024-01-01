История обменного курса фунт Джерси–филиппинские песо

Обменный курс фунт Джерси/филиппинские песо сейчас составляет 75,401, отражая изменение в размере -0.086% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.615% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/филиппинские песо колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 75,989, и минимумом, равным 75,282, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.221% уменьшение стоимости.