фунт Джерси кины Папуа-Новой Гвинеи История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса фунт Джерси кины Папуа-Новой Гвинеи. Это сводная страница фунт Джерси (JEP) кины Папуа-Новой Гвинеи (PGK) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные JEP и PGK за 5 лет с 20-07-2019 по 20-07-2024.
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История обменного курса фунт Джерси–кины Папуа-Новой Гвинеи
Обменный курс фунт Джерси/кины Папуа-Новой Гвинеи сейчас составляет 4,984, отражая изменение в размере -0.247% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.462% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/кины Папуа-Новой Гвинеи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 5,032, и минимумом, равным 4,981, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.177% уменьшение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в кины Папуа-Новой Гвинеи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и PGK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в PGK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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