История обменного курса фунт Джерси–перуанские новые соли

Обменный курс фунт Джерси/перуанские новые соли сейчас составляет 4,839, отражая изменение в размере -0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.149% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 4,853, и минимумом, равным 4,808, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.423% увеличение стоимости.