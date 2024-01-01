История обменного курса фунт Джерси–панамские бальбоа

Обменный курс фунт Джерси/панамские бальбоа сейчас составляет 1,291, отражая изменение в размере -0.247% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.577% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/панамские бальбоа колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,304, и минимумом, равным 1,291, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.177% уменьшение стоимости.