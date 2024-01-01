История обменного курса фунт Джерси–новозеландские доллары

Обменный курс фунт Джерси/новозеландские доллары сейчас составляет 2,149, отражая изменение в размере 0.168% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.218% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/новозеландские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 2,149, и минимумом, равным 2,122, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.242% уменьшение стоимости.