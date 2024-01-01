История обменного курса фунт Джерси–никарагуанские кордобы

Обменный курс фунт Джерси/никарагуанские кордобы сейчас составляет 47,562, отражая изменение в размере -0.028% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.627% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/никарагуанские кордобы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 48,085, и минимумом, равным 47,539, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.362% увеличение стоимости.