История обменного курса фунт Джерси–нигерийские найры

Обменный курс фунт Джерси/нигерийские найры сейчас составляет 2 089,390, отражая изменение в размере -0.581% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.638% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 2 148,110, и минимумом, равным 2 016,510, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -2.873% уменьшение стоимости.