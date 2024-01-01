История обменного курса фунт Джерси–намибийские доллары

Обменный курс фунт Джерси/намибийские доллары сейчас составляет 23,605, отражая изменение в размере -0.227% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.213% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/намибийские доллары колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 23,748, и минимумом, равным 23,322, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.515% увеличение стоимости.