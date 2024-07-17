История обменного курса фунт Джерси–малавийские квачи

Обменный курс фунт Джерси/малавийские квачи сейчас составляет 2 230,170, отражая изменение в размере -0.563% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.979% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/малавийские квачи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 2 257,860, и минимумом, равным 2 229,830, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.467% увеличение стоимости.