История обменного курса фунт Джерси–мальдивские руфии

Обменный курс фунт Джерси/мальдивские руфии сейчас составляет 19,632, отражая изменение в размере -0.182% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.741% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 19,845, и минимумом, равным 19,608, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.177% уменьшение стоимости.