История обменного курса фунт Джерси–патаки Макао

Обменный курс фунт Джерси/патаки Макао сейчас составляет 10,389, отражая изменение в размере -0.242% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.541% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/патаки Макао колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 10,488, и минимумом, равным 10,381, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.173% увеличение стоимости.