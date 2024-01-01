История обменного курса фунт Джерси–монгольские тугрики

Обменный курс фунт Джерси/монгольские тугрики сейчас составляет 4 365,730, отражая изменение в размере -0.559% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.640% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 4 409,840, и минимумом, равным 4 359,570, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.393% уменьшение стоимости.