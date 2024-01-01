История обменного курса фунт Джерси–мьянманские кьяты

Обменный курс фунт Джерси/мьянманские кьяты сейчас составляет 2 713,490, отражая изменение в размере -0.247% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.577% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/мьянманские кьяты колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 2 742,940, и минимумом, равным 2 712,020, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.259% уменьшение стоимости.