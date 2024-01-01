История обменного курса фунт Джерси–македонские денары

Обменный курс фунт Джерси/македонские денары сейчас составляет 73,017, отражая изменение в размере 0.018% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.436% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/македонские денары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 73,378, и минимумом, равным 72,958, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.175% увеличение стоимости.