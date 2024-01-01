История обменного курса фунт Джерси–казахстанские тенге

Обменный курс фунт Джерси/казахстанские тенге сейчас составляет 614,966, отражая изменение в размере -0.767% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.104% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 621,385, и минимумом, равным 613,034, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.368% увеличение стоимости.