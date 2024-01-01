История обменного курса фунт Джерси–южно-корейские воны

Обменный курс фунт Джерси/южно-корейские воны сейчас составляет 1 794,830, отражая изменение в размере 0.050% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.474% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1 798,570, и минимумом, равным 1 781,590, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.405% увеличение стоимости.