История обменного курса фунт Джерси–коморские франки

Обменный курс фунт Джерси/коморские франки сейчас составляет 583,741, отражая изменение в размере -0.159% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.361% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/коморские франки колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 586,657, и минимумом, равным 583,530, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.179% увеличение стоимости.