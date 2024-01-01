История обменного курса фунт Джерси–кенийские шиллинги

Обменный курс фунт Джерси/кенийские шиллинги сейчас составляет 166,875, отражая изменение в размере -1.425% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.404% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 170,303, и минимумом, равным 166,081, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -1.291% уменьшение стоимости.