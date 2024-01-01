История обменного курса фунт Джерси–японские иены

Обменный курс фунт Джерси/японские иены сейчас составляет 203,342, отражая изменение в размере -0.102% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.858% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/японские иены колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 205,716, и минимумом, равным 202,512, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.392% уменьшение стоимости.