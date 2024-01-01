История обменного курса фунт Джерси–иорданские динары

Обменный курс фунт Джерси/иорданские динары сейчас составляет 0,915, отражая изменение в размере -0.275% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.599% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/иорданские динары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,924, и минимумом, равным 0,914, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.190% уменьшение стоимости.