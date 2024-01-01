История обменного курса фунт Джерси–индонезийские рупии

Обменный курс фунт Джерси/индонезийские рупии сейчас составляет 20 906,900, отражая изменение в размере -0.060% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.254% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 21 013,900, и минимумом, равным 20 895,600, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.366% увеличение стоимости.