История обменного курса фунт Джерси–ганские седи

Обменный курс фунт Джерси/ганские седи сейчас составляет 19,060, отражая изменение в размере -0.266% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.240% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/ганские седи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 19,225, и минимумом, равным 19,050, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.306% увеличение стоимости.