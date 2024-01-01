История обменного курса фунт Джерси–грузинские лари

Обменный курс фунт Джерси/грузинские лари сейчас составляет 3,493, отражая изменение в размере 0.103% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.271% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/грузинские лари колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 3,538, и минимумом, равным 3,475, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.323% уменьшение стоимости.