История обменного курса фунт Джерси–египетские фунты

Обменный курс фунт Джерси/египетские фунты сейчас составляет 62,321, отражая изменение в размере -0.249% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.033% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/египетские фунты колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 62,891, и минимумом, равным 62,125, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.384% увеличение стоимости.