История обменного курса фунт Джерси–чилийские песо

Обменный курс фунт Джерси/чилийские песо сейчас составляет 1 224,480, отражая изменение в размере 0.352% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.111% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/чилийские песо колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 1 225,390, и минимумом, равным 1 174,120, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.223% увеличение стоимости.