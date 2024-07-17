История обменного курса фунт Джерси–белорусские рубли

Обменный курс фунт Джерси/белорусские рубли сейчас составляет 4,223, отражая изменение в размере -0.265% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.697% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/белорусские рубли колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 4,265, и минимумом, равным 4,221, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.182% увеличение стоимости.