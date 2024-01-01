История обменного курса фунт Джерси–ботсванские пулы

Обменный курс фунт Джерси/ботсванские пулы сейчас составляет 17,463, отражая изменение в размере -0.064% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.174% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 17,610, и минимумом, равным 17,413, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.475% уменьшение стоимости.