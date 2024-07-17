История обменного курса фунт Джерси–брунейские доллары

Обменный курс фунт Джерси/брунейские доллары сейчас составляет 1,737, отражая изменение в размере -0.136% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.251% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/брунейские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,747, и минимумом, равным 1,735, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.127% увеличение стоимости.