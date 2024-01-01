История обменного курса фунт Джерси–австралийские доллары

Обменный курс фунт Джерси/австралийские доллары сейчас составляет 1,932, отражая изменение в размере 0.066% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.902% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/австралийские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,935, и минимумом, равным 1,914, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.167% уменьшение стоимости.