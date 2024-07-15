История обменного курса фунт Джерси–аргентинские песо

Обменный курс фунт Джерси/аргентинские песо сейчас составляет 1 193,680, отражая изменение в размере -0.277% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.030% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/аргентинские песо колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1 203,490, и минимумом, равным 1 191,970, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.442% увеличение стоимости.