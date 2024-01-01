История обменного курса фунт о. Мэн–замбийские квачи

Обменный курс фунт о. Мэн/замбийские квачи сейчас составляет 33,006, отражая изменение в размере -3.516% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.620% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/замбийские квачи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 34,296, и минимумом, равным 33,003, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -2.435% уменьшение стоимости.