История обменного курса фунт о. Мэн–франки КФА BCEAO

Обменный курс фунт о. Мэн/франки КФА BCEAO сейчас составляет 778,393, отражая изменение в размере -0.112% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.334% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 782,208, и минимумом, равным 778,040, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.179% увеличение стоимости.