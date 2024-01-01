История обменного курса фунт о. Мэн–самоанские талы

Обменный курс фунт о. Мэн/самоанские талы сейчас составляет 3,514, отражая изменение в размере 0.191% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.036% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/самоанские талы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 3,551, и минимумом, равным 3,506, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.661% уменьшение стоимости.