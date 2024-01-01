История обменного курса фунт о. Мэн–уругвайские песо

Обменный курс фунт о. Мэн/уругвайские песо сейчас составляет 52,193, отражая изменение в размере 0.043% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.391% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/уругвайские песо колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 52,385, и минимумом, равным 51,911, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.309% увеличение стоимости.